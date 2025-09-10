100 jours au pouvoir : le président Lee tiendra une conférence de presse demain

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat tiendra, demain, une conférence de presse à l’occasion de ses 100 jours à la tête du pays. Placé sous les thèmes du « rétablissement » et de la « croissance », cet événement sera le deuxième du genre depuis son entrée en fonction, le premier ayant eu lieu le 3 juillet, 30 jours après son arrivée au pouvoir.A cette occasion, Lee Jae Myung pourrait présenter plus en détail les politiques de son gouvernement. Sur le plan intérieur, il devrait exposer les mesures destinées à rétablir la vie quotidienne des citoyens et à redresser l’économie, ainsi que les stratégies de croissance future.Sur le plan international, le président pourrait revenir sur la récente arrestation de travailleurs sud-coréens en Géorgie, aux Etats-Unis, les négociations tarifaires et commerciales avec Washington actuellement dans l’impasse, mais aussi sur les défis sécuritaires. Il pourrait notamment expliquer ce qu’il a récemment appelé une « transformation stratégique tournée vers l’avenir » des forces américaines en Corée du Sud (USFK), ainsi que les mesures de suivi de son sommet avec Donald Trump. La situation dans la péninsule coréenne, et en particulier la question nucléaire nord-coréenne, devrait également être évoquée.Parmi les autres sujets susceptibles d’être abordés figurent la réforme du Parquet et la nouvelle réglementation relative à l’imposition des plus-values boursières, qui font actuellement l’objet de controverses.