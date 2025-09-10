Aller au menu Aller à la page

Prix UNESCO-Roi Sejong : trois lauréats au Sénégal, en Equateur et en Thaïlande

Write: 2025-09-10 14:29:30Update: 2025-09-10 14:49:38

Photo : YONHAP News

Le Prix d'alphabétisation UNESCO-Roi Sejong 2025 a été décerné, hier, à trois organisations situées au Sénégal, en Equateur et en Thaïlande.

Chaque année, le 8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation, l'Unesco met à l’honneur des individus et des institutions ayant contribué à la lutte contre ce problème social. Le ministère sud-coréen de la Culture y joint ces efforts en soutenant le prix Roi Sejong, créé en 1989 pour rendre hommage à l'esprit de création du hangeul, l'alphabet coréen.

Cette année, la Direction de l’alphabétisation et des langues nationales du Sénégal a été distinguée pour un programme destiné à aider les personnes malvoyantes à apprendre à lire et à écrire en braille. En Equateur, l’Institut de recherche, d’éducation et de promotion populaire (INEPE) a été récompensé pour ses actions visant à renforcer la culture numérique chez les enfants et les adolescents.

Enfin, en Thaïlande, l'Agence nationale pour le développement des sciences et de la technologie a été reconnue pour son programme réduisant les inégalités d’alphabétisation pour les élèves en situation de handicap.

A l’occasion du 579e anniversaire de la création du hangeul, le ministère sud-coréen prévoit d'inviter les lauréats en Corée du Sud afin de leur faire découvrir la culture coréenne.
