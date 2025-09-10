Bourse : le KOSPI établit un nouveau record

Photo : YONHAP News

Les indices de la Bourse de Séoul ont connu une nouvelle journée positive ce mercredi. Le KOSPI, celui de référence, a établi un nouveau record en atteignant les 3 317,77 points en cours de séance. La précédente marque était de 3 316,08 points, atteinte en juin 2021. Il termine néanmoins la journée à 3 314,53 points, en progression de 1,67 %.Les attentes en matière de réforme fiscale sont citées comme étant à l’origine de cette tendance à la hausse. Le Bureau présidentiel a annoncé, hier, qu'il n'abaisserait pas le seuil d'imposition des plus-values ​​pour les principaux actionnaires à 1 milliard de wons, environ 650 000 euros, mais qu'il envisageait de le maintenir à 5 milliards. Par ailleurs, une possible baisse des taux d'intérêt directeurs de la Réserve fédérale américaine a également eu un impact positif sur le cours du KOSPI.De son côté, le KOSDAQ, l'indice des valeurs technologiques, progresse de 0,99 % à 833,00 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face au billet vert. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 386,60 wons (-1,30 won).