Raid en Géorgie : le vol charter partira pour la Corée du Sud jeudi

Photo : YONHAP News

L'avion charter devant rapatrier plus de 300 ressortissants sud-coréens, arrêtés le 4 septembre par l’immigration américaine en Géorgie, aux Etats-Unis, devrait décoller ce jeudi, à midi heure locale, à destination de la Corée du Sud.Les détenus quitteront le centre de détention de Folkston en bus pour rejoindre l’aéroport d’Atlanta, où ils embarqueront à bord de l'appareil de Korean Air. Les frais d’exploitation seront pris en charge par LG Energy Solution.Le retour, initialement prévu hier, a été brusquement reporté en raison de « circonstances américaines ». Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Donald Trump avait ordonné de suspendre la procédure de rapatriement pour connaître la position de Séoul entre permettre à cette main-d’oeuvre qualifiée de rester aux Etats-Unis pour y travailler, ou les laisser rentrer. Le chef de la diplomatie, Cho Hyun, a expliqué que, étant donné leur choc et leur fatigue, il serait préférable qu’ils rentrent, avant d'éventuellement revenir.Par ailleurs, le ministère a annoncé qu'un sud-Coréen avait exprimé le souhait de rester. Au total, 330 passagers devraient embarquer dans l’avion, dont 14 étrangers de nationalités japonaise et indonésienne.