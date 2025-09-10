Parlement : mise au vote de la motion d'arrestation de Kweon Seong-dong

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale tiendra une séance plénière cet après-midi. Lors de cette séance, la motion d'arrestation du député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kweon Seong-dong, présentée ce mardi, devrait être soumise au vote.Pour rappel, l’élu conservateur est soupçonné d’avoir accepté 100 millions de wons de l’Eglise de l’Unification, autour de l’élection présidentielle de 2022, en échange de faveurs politiques auprès du candidat de son camp d’alors, Yoon Suk Yeol.L'Hémicycle examinera également le projet de révision des trois projets de loi sur les enquêtes spéciales du Parquet, mené par le Minjoo. Cette proposition a été modifiée à la suite d’un accord entre la majorité et l’opposition, afin de ne pas prolonger la durée des enquêtes, de renforcer le personnel uniquement dans la limite nécessaire, et de n’autoriser la retransmission des procès pour insurrection que sous condition.