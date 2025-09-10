Maladies liées à la chaleur : le nombre de patients quadruple en cinq ans

Photo : YONHAP News

Ces cinq dernières années, le nombre de patients se rendant aux urgences pour des maladies liées à la chaleur a été multiplié par quatre. Selon les données de l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), cette année, jusqu’au 6 septembre, il était de 4 370 contre 1 078 en 2020.L'augmentation est importante au fil des ans : 1 376 en 2021, 1 564 en 2022, 2 818 l’année suivante et 3 704 en 2024. Quant aux décès, ils sont passés de 9 en 2020 et 2021 à 32 en 2023, 34 l’année dernière et 29 au 6 septembre 2025.La députée Han Ji-a, membre de la commission parlementaire de la santé et des affaires sociales, a souligné que les bases juridiques pour la gestion de la canicule étaient dispersées et que la mise en œuvre variait selon les collectivités locales. Avant d’insister sur la nécessité de considérer la crise climatique comme une nouvelle menace pour la sécurité sanitaire, d’assurer une coordination efficace entre les ministères concernés et de renforcer les mesures de protection par la révision des lois.