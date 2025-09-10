Début des consultations annuelles avec le FMI

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances entame aujourd’hui les consultations annuelles avec le Fonds monétaire international (FMI). Des consultations visant à évaluer la situation économique de la Corée du Sud.Jusqu’au 25 septembre, la délégation de l’institution, basée à Washington, s’entretiendra avec les responsables non seulement des ministères concernés, mais également de la Banque de Corée (BOK), de l’organe exécutif du régulateur financier, d’instituts de recherche financés par l’Etat, ou encore d’entreprises privées. Leurs discussions porteront pour l’essentiel sur les perspectives économiques du pays ainsi que sur la politique économique du gouvernement de Lee Jae Myung.La délégation sera reçue le 23 septembre par le vice-Premier ministre à l’Economie, Koo Yun-cheol, et annoncera le lendemain les résultats de sa mission.