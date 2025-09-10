La nouvelle ministre de l’Egalité des genres et de la Famille entre en fonction

Photo : KBS

La nouvelle ministre de l'Egalité des genres et de la Famille a pris ses fonctions mercredi. Ce poste était vacant depuis plus d’un an et demi en raison des controverses autour d’une possible suppression du ministère. Won Min-kyong a souligné qu’elle ferait de la réalisation de l’égalité des genres l’enjeu clé pour promouvoir la valeur de l’égalité dans l’ensemble des politiques nationales.Le ministère est prévu d’être élargi et réorganisé à la faveur du projet de loi sur l’organisation gouvernementale, qui sera mis au vote lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale le 25 septembre. Ainsi, il devrait centraliser les politiques d’emploi des femmes, auparavant partagées avec le ministre de l’Emploi et du Travail. Le Bureau des politiques pour les femmes sera élevé au rang du Bureau des politiques d’égalité des genres.Pour le gouvernement, cette réforme permettra de renforcer la sécurité des femmes, de réduire les discriminations inverses et d’assurer la mise en œuvre efficace des politiques d’égalité des sexes.