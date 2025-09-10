Colisée à Rome : lancement du guide audio en coréen

Photo : YONHAP News

Un guide audio en coréen a été ajouté, ce mois-ci, à l’application officielle du Colisée, à Rome, en Italie.Selon un communiqué du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, publié hier, le coréen est la cinquième langue ajoutée après l’italien, l’anglais, l’espagnol et l’ukrainien, et constitue la première langue asiatique disponible. Le guide audio fonctionne de manière à ce que les explications s’activent automatiquement près des objets concernés à chaque niveau du monument. Le ministère prévoit que cela aidera grandement les visiteurs à mieux comprendre l’histoire, la structure et les caractéristiques du Colisée et de Rome de manière plus immersive.Cet amphithéâtre, construit il y a environ 2 000 ans, est un site touristique emblématique de la capitale italienne, qui accueille chaque année plus de 12 millions de visiteurs.