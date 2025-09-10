Népal : Séoul déclenche une alerte spéciale de voyage dans trois provinces

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a émis un « avertissement spécial de voyage » pour les provinces de Bagmati, de Lumbini et de Gandaki du Népal, en proie à de violentes émeutes. Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur mercredi à 17h. L’alerte de niveau 1, déclenchée auparavant dans les autres régions est aussi maintenue.Pour rappel, une mise en garde spéciale est lancée en cas de risques urgents et pour une durée allant jusqu’à 90 jours. Ses effets sont supérieurs à ceux du niveau 2 de l’alerte voyage, mais inférieurs à ceux du niveau 3 sur une échelle de quatre.Hier également, le ministère a tenu une réunion de ses responsables concernés, dont ceux de l’ambassade à Katmandu, pour évaluer la situation sur place et pour se pencher sur les mesures à prendre afin d’assurer la sécurité des ressortissants sud-coréens. Il leur est recommandé d’annuler ou de reporter, si possible, leurs déplacements prévus dans les trois provinces citées. Ceux qui y sont présents actuellement sont invités à se déplacer vers des zones sûres, sauf en cas d'activités indispensables.Le Népal est actuellement secoué par des manifestations meurtrières rassemblant principalement des jeunes, contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption. Au moins 20 contestataires ont été tués et plus de 500 autres blessés.Par ailleurs, le ministère sud-coréen a fait part de sa grave préoccupation à l’égard de la récente attaque israélienne à Doha. Dans un communiqué publié hier, son porte-parole a dénoncé « une violation intolérable de la souveraineté territoriale du Qatar susceptible de cristalliser l'instabilité régionale ».Le Conseil de sécurité de l’Onu doit se réunir ce jeudi en urgence pour faire le point sur ces frappes de l’Etat hébreu. Sa présidence tournante est assurée par la Corée du Sud pour le mois de septembre.