Loi sur les enquêtes spéciales du Parquet : annulation de l’accord bipartite

Photo : KBS News

Un jour après sa conclusion, l’accord entre la majorité et l’opposition sur la réduction de la portée du projet de révision des trois projets de loi sur les enquêtes spéciales du Parquet a été annulé. Ce matin, face aux journalistes, le chef du Minjoo, Jung Chung-rae a déclaré avoir ordonné sa renégociation, car il ne correspondait pas à la position de la direction du parti.Hier, une fois le terrain d'entente trouvé par les patrons des groupes parlementaires des deux camps, plusieurs membres de la formation au pouvoir avaient exprimé leur opposition, estimant qu'il ne respectait pas l’objectif de l’enquête spéciale. En conséquence, Jung a ordonné une renégociation, avant de décider, lors d’une réunion de direction, de traiter le projet selon sa version initiale.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a fortement protesté, affirmant avoir reçu une notification d’annulation pour une raison inexpliquée. La formation conservatrice a critiqué le président de la République, qui avait prôné la coopération politique, pour cet acte. Avant d’accuser le chef du parti de centre-gauche de compromettre la coopération et de semer le chaos.De son côté, le Minjoo a souligné que le gouvernement s’était efforcé de surmonter les crises multiples et de défendre les intérêts nationaux. Avant d’ajouter que le parti continuerait à travailler avec l'exécutif pour produire des changements et des résultats concrets pour la population.