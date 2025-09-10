Le fils de l’ancien président Roh Tae-woo pressenti comme nouvel ambassadeur en Chine

Photo : YONHAP News

Roh Jae-heon, fils de l’ex-président Roh Tae-woo, deviendra le premier ambassadeur sud-coréen en Chine du gouvernement Lee Jae Myung. Un haut responsable gouvernemental a indiqué aujourd’hui que sa nomination est en cours de procédure administrative.Selon plusieurs observateurs, ce choix s’explique par le rôle joué par son père dans l’établissement des relations diplomatiques Séoul-Pékin en 1992, au titre de sa stratégie de rapprochement avec les pays socialistes. Une source au sein de la majorité a souligné que son fils a accumulé une expertise sur la Chine et que le gouvernement l'a jugé apte à améliorer les relations bilatérales.Cette désignation surprend néanmoins, car l'actuel directeur du Centre culturel d’Asie de l’Est (EACC) n’est pas un diplomate de carrière, ni une figure du premier cercle du pouvoir. Certains rappellent que les anciens chefs d’État Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo restent liés au coup d’État du 12 décembre 1979 et à la répression du soulèvement de Gwangju en mai 1980, des événements qui alimentent encore une opinion publique critique.En outre, une enquête en cours du Parquet sur les soupçons de fonds occultes liés à la famille Roh suscite les interrogations sur la légitimité de cette décision.