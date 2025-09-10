Emploi : deux tiers des grandes entreprises sud-coréennes n'ont pas plan clair de recrutement

Photo : YONHAP News

Le marché de l’emploi dans les principaux groupes sud-coréens s’annonce plus morose qu’en 2024. Selon une enquête menée par l’institut Research & Research pour la Fédération des industries coréennes (FKI), 62,8 % des 121 répondants parmi les 500 plus grandes entreprises du pays n’ont pas de plan de recrutement pour la seconde moitié de l’année, ou n’ont pas encore tranché.Par secteur, la proportion d’acteurs sans plan clair atteint 83,3 % dans la construction et les travaux publics, 70 % dans l’agroalimentaire, 69,2 % dans la sidérurgie et la métallurgie, et 68,7 % dans la pétrochimie.Les raisons invoquées sont principalement le resserrement de la gestion face à l’incertitude économique et à la baisse de rentabilité, cité par 56,2 % des employeurs. La hausse des coûts liés aux matières premières et aux salaires est mentionnée par 12,5 %, tandis que 9,4 % évoquent la faiblesse de la conjoncture, marquée par une récession prolongée et un won faible.La FKI souligne que la part d’entreprises sans projet d’embauche a fortement augmenté par rapport à l’an dernier. De plus, parmi celles qui prévoient de recruter, la proportion envisageant de réduire leurs effectifs est plus de deux fois supérieure, ce qui fait craindre une contraction du marché de l’emploi.