Météo : la pluie arrive pour le week-end

Photo : YONHAP News

Le soleil ne sera resté qu'une journée sur la Corée du Sud. Dès ce vendredi matin, les nuages se sont installés sur tout le territoire et de fortes précipitations ont été signalées sur l'île de Jeju. Si la matinée devrait rester calme, de fortes pluies arriveront par le sud en milieu de journée avant de gagner progressivement tout le territoire en soirée et durant la nuit.Du côté des températures, ce matin, il fait 23°C à Séoul et Gwangju, 22°C à Daejeon, Jeonju et Daegu, 21°C à Gangneung ainsi que 25°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 28°C dans la capitale, à Jeonju et Busan, 27°C à Gwangju, Daegu et Gangneung ainsi que 26°C à Daejeon.Ce week-end, les fortes pluies se poursuivront samedi avant de s'estomper dimanche pour laisser place à une journée mitigée.