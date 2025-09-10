Sondage : deux tiers des sud-Coréens approuvent l'administration Lee

Photo : YONHAP News

Dans un sondage réalisé par la KBS, à l’occasion des 100 jours au pouvoir du président Lee Jae Myung, 66 % des personnes interrogées ont évalué positivement son administration tandis que 29 % l’ont jugée négativement.Les principales raisons de l’évaluation positive étaient les politiques économiques et liées à la vie de la population, la communication avec le public et les médias ainsi que la politique étrangère. Du côté négatif, la diplomatie et le commerce, les mesures économiques et les relations avec l’opposition ont été évoqués.Dans le détail des politiques, les réponses favorables ont été majoritaires concernant la diplomatie et le commerce, la politique nord-coréenne, la suppression du Parquet ainsi que les politiques foncières et immobilières. En revanche, l'amendement de la loi sur les syndicats et le seuil d’imposition des grands actionnaires ont suscité des avis partagés.En termes de soutien aux partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle de centre-gauche, a recueilli 48 % et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), conservateur, 21 %. 21 % des sondés ont déclaré n’avoir aucune préférence partisane.L’enquête a été menée du 8 au 10 septembre auprès de 1 000 adultes, par téléphone. Son taux de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de ± 3,1 points.