KT : fuite des données personnelles de plus de 5 500 abonnés

Photo : YONHAP News

Hier, lors d'une conférence de presse, KT (Korea Telecom) a annoncé que les informations d'identification des abonnés (IMSI) de 5 561 personnes ont été divulguées via une station de base illégale de petite taille. Son président, Kim Young-seop, a présenté ses excuses et promis une indemnisation complète à tous les clients concernés.Selon l’opérateur de téléphonie et d’Internet, il n’y a eu aucun cas de changement illégal d’appareil ni de téléphone cloné à la suite de l'incident. En outre, concernant les accusations de piratage et de dissimulation relayées par des médias américains, il a reconnu et regretté de ne pas avoir consulté l’Agence coréenne d'Internet et de sécurité (KISA) lors de la destruction de ses serveurs.A propos de cette déclaration, la Commission de la protection des informations personnelles a fait savoir qu’elle allait enquêter sur les circonstances de cette fuite.