KT : fuite des données personnelles de plus de 5 500 abonnés

Hier, lors d'une conférence de presse, KT (Korea Telecom) a annoncé que les informations d'identification des abonnés (IMSI) de 5 561 personnes ont été divulguées via une station de base illégale de petite taille. Son président, Kim Young-seop, a présenté ses excuses et promis une indemnisation complète à tous les clients concernés.
Selon l’opérateur de téléphonie et d’Internet, il n’y a eu aucun cas de changement illégal d’appareil ni de téléphone cloné à la suite de l'incident. En outre, concernant les accusations de piratage et de dissimulation relayées par des médias américains, il a reconnu et regretté de ne pas avoir consulté l’Agence coréenne d'Internet et de sécurité (KISA) lors de la destruction de ses serveurs.
A propos de cette déclaration, la Commission de la protection des informations personnelles a fait savoir qu’elle allait enquêter sur les circonstances de cette fuite.