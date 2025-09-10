Lee Jae Myung s’entretient avec Emmanuel Macron et Donald Tusk

Photo : KBS News

Le président de la République s’est entretenu pour la première fois, par téléphone hier, avec son homologue français et le Premier ministre polonais.Selon la porte-parole du Bureau présidentiel, Emmanuel Macron a d’abord félicité Lee Jae Myung pour son investiture, avant d’exprimer son souhait de voir les relations d’amitié et de coopération Séoul-Paris se resserrer. Il a également déclaré s’attendre à le rencontrer à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies afin d’échanger sur les liens bilatéraux et les dossiers internationaux.En retour, le chef de l'Etat sud-coréen l’a remercié de ses félicitations et s’est réjoui de l’élargissement continu des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Il a ensuite espéré que ceux-ci pourront exploiter le potentiel de coopération dans les industries stratégiques, telles que l’intelligence artificielle, le spatial et l’armement.Leur conversation a également porté sur la situation sur la péninsule, dans la région et les préoccupations au Conseil de sécurité de l’Onu. De plus, les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre leur communication étroite pour faire du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée et la France, en 2026, l’occasion de hisser leur « partenariat global du 21e siècle ».Lors de leur échange, Lee Jae Myung et Donald Tusk ont salué le développement des liens Séoul-Varsovie dans divers secteurs depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1989. Ils ont affiché leur volonté d’affermir la coopération dans les domaines de l’armement, des infrastructures, du commerce et des investissements.