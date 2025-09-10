TIFF 2025 : l’acteur Lee Byung-hun reçoit le prix hommage

Photo : YONHAP News

Lee Byung-hun a reçu ce lundi le TIFF Special Tribute Award au Festival international du film de Toronto (TIFF) 2025, en reconnaissance de sa contribution au développement du cinéma. Une première pour un acteur sud-coréen.Le prix lui a été remis par le réalisateur Park Chan-wook, également invité au festival avec son film « No Other Choice » dans lequel la star tient le rôle principal. Cette dernière a déclaré qu’il considérait cette récompense non pas comme une distinction personnelle, mais comme une reconnaissance des réalisations et du développement remarquables de la culture coréenne.« No Other Choice » a été projeté lors de la première du gala, recevant des acclamations et des applaudissements des spectateurs. Une session de questions-réponses avec Park et Lee s’est également tenue les 9 et 10 septembre.Prévu pour une sortie en Corée du Sud le 24 septembre, le film avait déjà enregistré 177 000 réservations au 11 septembre, se plaçant en tête des ventes de billets dans le pays. Il sera présenté pour la première fois en Asie le 17 septembre en tant que film d’ouverture de la 30e édition du Festival international du film de Busan.