Accord commercial : Howard Lutnick incite Séoul à l’accepter tel quel

Photo : YONHAP News

Les négociations entre la Corée du Sud et les Etats-Unis visant à finaliser leur accord commercial, scellé le 30 juillet, sont dans l’impasse. Les deux parties divergent sur les détails concernant notamment la promesse de Séoul d’investir 350 milliards de dollars sur le sol américain.Dans ce contexte, sur la chaîne CNBC, le secrétaire au Commerce a affirmé que le gouvernement sud-coréen devrait accepter l’accord tel qu’il a été conclu ou payer les nouvelles surtaxes douanières de Donald Trump.Howard Lutnick a évoqué le fait que Tokyo a définitivement signé son accord avec Washington. Il a indiqué que le pays du Matin clair ne se montrait pas flexible, considérant que sa situation est différente de celle de son voisin. Lutnick aurait ainsi voulu faire pression sur Séoul pour que celui-ci accepte les exigences de Washington.