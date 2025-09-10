Nomination officielle de Cho Kyo-jin à la tête du ministère de l’Education

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a officiellement nommé, hier, Cho Kyo-jin au poste de ministre de l’Education et vice-Premier ministre aux Affaires sociales.Plus tôt dans la journée, sa nomination avait été confirmée par la commission compétente de l’Assemblée nationale. Seuls les députés du Minjoo, le mouvement présidentiel, et du Parti de la Reconstruction de la Corée, la deuxième formation de l’opposition, progressiste, ont adopté le compte-rendu d’audition, concluant ainsi la procédure d’approbation.Les élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, conservatrice, ont refusé d’y donner leur accord. Ils ont reproché à l'ancien professeur de collège d’avoir conduit, dans le passé, en état d’ivresse, d’avoir giflé une élève ou encore d’avoir une position pro-Pyongyang. Le chef du groupe parlementaire, Song Eon-seok, a dénoncé aujourd’hui « une nomination-cadeau » en récompense de ses activités au sein du syndicat national des enseignants progressistes (KTU).