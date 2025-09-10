Enquêtes indépendantes visant l’ex-couple présidentiel : le Minjoo vote les amendements

Photo : YONHAP News

Le Minjoo continue de faire cavalier seul, suscitant la colère du Parti du pouvoir du peuple (PPP). En dépit des désaccords de la première formation de l’opposition et au sein même de son propre camp, le mouvement présidentiel a finalement voté hier en séance plénière les amendements visant à prolonger la durée des investigations par trois procureurs spéciaux sur les affaires dans lesquelles sont impliqués, ou suspectés de l’être, l’ex-président, Yoon Suk Yeol, et son épouse. Les révisions prévoient entre autres l’augmentation du nombre d'enquêteurs et la prolongation de la durée de leur mission.Pour les enquêtes sur l’imposition de la loi martiale du 3 décembre, conduite par Cho Eun-sok, le texte voté permet à celui-ci de mobiliser jusqu’à 70 procureurs détachés, contre 60 actuellement, et ce pendant au maximum 180 jours, au lieu de 150 initialement prévus.Quant à la législation modifiée concernant les investigations sur de multiples allégations pesant sur l’ex-Première dame, elle autorise Min Joong-ki, qui dirige l’équipe d’enquêtes, à engager 30 procureurs détachés de plus, à 70, et à prolonger de 30 jours la durée de leur mission, à 180.Pour faire la lumière sur le soupçon d’ingérence de Yoon dans les enquêtes internes de l’armée, menées à la suite de la mort d’un soldat du Corps des Marines, le nombre de procureurs détachés passera de 20 à 30, et la durée de leurs travaux de 120 à 150 jours, selon l’amendement le concernant.Pour rappel, mercredi, les deux bords rivaux étaient convenus de passer les trois révisions en question, en reflétant les revendications du PPP. Celui-ci avait alors demandé de minimiser l’augmentation des enquêteurs et de ne pas rallonger la durée de leurs investigations. Néanmoins, dès le lendemain, le Minjoo a rompu l’entente pour rétropédaler.