« Iron mace » : Séoul et Washington prévoient un exercice nucléaire et conventionnel en septembre

Write: 2025-09-12 13:20:29Update: 2025-09-12 13:46:56

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mèneront, du 15 au 19 septembre, un exercice de simulation sur table (TTX) d’intégration nucléaire et conventionnelle (CNI) pour répondre à la menace nord-coréenne.

Selon les autorités militaires, l’entraînement, dénommé « Iron mace », se déroulera sous la direction des forces américaines au Camp Humphreys à Pyeongtaek, avec la participation des état-major interarmées et des commandements stratégiques des deux pays. Il portera notamment sur la planification conjointe pour le soutien aux forces conventionnelles sud-coréennes lors du déploiement d’actifs stratégiques nucléaires américains, ainsi que le renforcement de la dissuasion élargie face aux menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes.

C'est la troisième manœuvre de ce type, et la première sous le gouvernement de Lee Jae Myung. Elle s’inscrit dans le cadre des « Directives sur les opérations de dissuasion et opérations nucléaires sur la péninsule coréenne » adoptées par les deux alliés en juillet 2024.

En parallèle, Séoul, Washington et Tokyo organiseront l'exercice trilatéral « Freedom Edge » dans les eaux internationales au sud-est de Jeju, couvrant les domaines maritime, aérien et cyber.
