Raid en Géorgie : Séoul et Washington créent un groupe de travail sur les visas

A la suite de l'arrestation massive de travailleurs sud-coréens par l'immigration américaine, Séoul et Washington entameront des discussions pour combler les lacunes du système de visas, pointées comme la cause de cette affaire.
Le chef de la diplomatie sud-coréenne, Cho Hyun, a proposé, le 10 septembre, au secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, de créer une nouvelle catégorie de visa destinée à la main d'œuvre qualifiée sud-coréenne. Leurs administrations ont convenu de mettre en place un groupe de travail pour négocier rapidement cette nouvelle formule.
Avec l’augmentation des investissements de la Corée du Sud aux Etats-Unis, de nombreux employés sont envoyés sur place pendant plusieurs mois pour l’installation d’usines et la formation du personnel. Or, jusqu’à présent, aucun visa n’était adapté à ce type de mission.
Washington a reconnu, de son côté, qu’une réforme du système était nécessaire pour faciliter ces investissements, et a exprimé sa volonté de coopérer. Andy Baker, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche a également partagé l’importance d’améliorer le régime des visas lors d’un entretien avec Cho.
Séoul souhaite garantir les activités de l'installation des usines de ses ingénieurs dotés d'un visa d'affaires B-1. Il entend également accélérer ses efforts pour obtenir un quota dédié aux sud-Coréens dans le visa H-1B, qui permet de travailler sur le sol américain.