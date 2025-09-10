Raid en Géorgie : Séoul et Washington créent un groupe de travail sur les visas

Photo : YONHAP News

A la suite de l'arrestation massive de travailleurs sud-coréens par l'immigration américaine, Séoul et Washington entameront des discussions pour combler les lacunes du système de visas, pointées comme la cause de cette affaire.Le chef de la diplomatie sud-coréenne, Cho Hyun, a proposé, le 10 septembre, au secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, de créer une nouvelle catégorie de visa destinée à la main d'œuvre qualifiée sud-coréenne. Leurs administrations ont convenu de mettre en place un groupe de travail pour négocier rapidement cette nouvelle formule.Avec l’augmentation des investissements de la Corée du Sud aux Etats-Unis, de nombreux employés sont envoyés sur place pendant plusieurs mois pour l’installation d’usines et la formation du personnel. Or, jusqu’à présent, aucun visa n’était adapté à ce type de mission.Washington a reconnu, de son côté, qu’une réforme du système était nécessaire pour faciliter ces investissements, et a exprimé sa volonté de coopérer. Andy Baker, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche a également partagé l’importance d’améliorer le régime des visas lors d’un entretien avec Cho.Séoul souhaite garantir les activités de l'installation des usines de ses ingénieurs dotés d'un visa d'affaires B-1. Il entend également accélérer ses efforts pour obtenir un quota dédié aux sud-Coréens dans le visa H-1B, qui permet de travailler sur le sol américain.