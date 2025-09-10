Apec : une série de spectacles traditionnels à Gyeongju dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

A l’occasion du sommet de l’Apec 2025, une série de spectacles traditionnels, intitulée « Seorabeol Pungnyu », se tiendra à Gyeongju du 12 septembre au 29 octobre, notamment dans le village folklorique de Gyochon.31 groupes et quelque 700 artistes y participeront, à travers 37 représentations mêlant la musique, le chant et la danse, inspirées de l'idéologie de la terre de Bouddha et de l’esprit de Hwarang, un corps de jeunes guerriers du royaume de Silla.En particulier, du 12 au 27 septembre, chaque vendredi et samedi à 17h, puis du 7 au 12 octobre tous les jours à la même heure, des artistes locaux et de jeunes musiciens se produiront sur la scène de la place du village de Gyochon, avec des créations contemporaines de gugak, la musique traditionnelle coréenne.Pendant le sommet, du 31 octobre au 4 novembre, la troupe du Théâtre national de Jeongdong donnera un spectacle « Dansim » au centre culturel de Gyeongju World Culture Expo Park. Elle revisitera le conte populaire « Sim Cheong » à travers des technologies LED, mettant en lumière la valeur de la piété filiale.