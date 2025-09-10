Raid en Géorgie : 316 travailleurs sud-coréens rapatriés après 8 jours de détention

Photo : YONHAP News

Le vol charter transportant les travailleurs, libérés hier par les services de l'immigration américaine en Géorgie, sont arrivés cet après-midi à l'aéroport international d'Incheon. Parmi eux, 316 sont sud-Coréens et 14 étrangers (10 Chinois, 3 Japonais et 1 Indonésien). Depuis Atlanta, ils étaient accompagnés du personnel médical, des responsables gouvernementaux, dont Park Yoon-joo, vice-ministre des Affaires étrangères, et d’entreprises, dont Kim Dong-myung, président de LG Energy Solution.Pour rappel, ces travailleurs ont été arrêtés le 4 septembre, après le raid anti-immigration mené sur le site de construction d’une usine de batteries du consortium formé par le groupe Hyundai et LG Energy Solution (HL-GA). Les autorités américaines ont expliqué que ces personnes étaient soit entrées illégalement aux Etats-Unis, soit employées en violation de leur statut migratoire.Séoul avait réagi en négociant avec Washington pour leur libération, et obtenu la garantie qu'ils ne subiraient aucun désavantage en cas de retour sur le sol américain.