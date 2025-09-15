Donald Trump souhaite que les entreprises étrangères forment les travailleurs américains

Photo : YONHAP News

Dans un message posté hier sur Truth Social, Donald Trump a considéré que les entreprises étrangères qui investissent ou sont installées aux Etats-Unis devaient faire venir de la main-d’œuvre qualifiée pour former les travailleurs américains. Il a ajouté que dans le cas contraire, ces investissements ne seront pas réalisables.Le président américain a ainsi expliqué que son pays devait apprendre ou réapprendre à fabriquer des semi-conducteurs, des ordinateurs ou encore des trains. Selon lui, il pouvait construire un navire par jour, mais aujourd'hui, aucun ne sort des chantiers navals.Le locataire de la Maison blanche a également souligné qu'il n'avait aucune intention d’intimider les investisseurs étrangers. Au contraire, Washington les accueille chaleureusement, souhaitant qu'ils apprennent aux Américains pour les rendre plus compétents et plus productifs dans un avenir très proche.Donald Trump aurait publié ce message pour calmer les inquiétudes liées à un éventuel ralentissement des investissements étrangers aux États-Unis, à la suite de l'arrestation par les autorités d'immigration du personnel sud-coréen travaillant sur le site de construction d'une usine de batteries dans l'État de Géorgie.