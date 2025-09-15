Pyongyang condamne Séoul, Washington et Tokyo pour leurs exercices militaires conjoints

Photo : YONHAP News

Dans un discours rendu public par l'agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) et le Rondong Sinmun, hier, Kim Yo-jong a fustigé les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, qui se dérouleront cette semaine.La sœur cadette de Kim Jong-un a qualifié ces entraînements de « démonstration de force irresponsable, qui auront des conséquences catastrophiques pour leurs auteurs ». Elle a poursuivi en disant que la Corée du Nord avait déjà fait savoir que la dissuasion nucléaire et les directives de l'opération nucléaire sur la péninsule étaient très dangereuses. Kim Yo-jong a ajouté que si ces exercices sont menés en pleine conscience du danger, il s'agira de la poursuite des provocations des dirigeants précédents par les actuels.La vice-directrice du comité central du Parti des travailleurs a probablement lancé cet avertissement pour critiquer les présidents sud-coréen et américain, qui continuent les exercices militaires conjoints malgré leur intention affichée de dialoguer avec Pyongyang.Le vice-président du comité central militaire du parti a lui aussi mis en garde contre ces manœuvres, qu'il a qualifiées de simulation de guerre nucléaire et d'agression globale. Pak Jong-chon a ainsi prétendu que son régime n'avait pas d'autres choix que d'accumuler une force stratégique contre tous ces risques.Pour rappel, Séoul et Washington mèneront cette semaine « Iron mace », un exercice de simulation sur table d’intégration nucléaire et conventionnelle pour répondre à la menace nord-coréenne. En parallèle, « Freedom Edge », avec Tokyo, se dérouleront dans les eaux internationales au sud-est de Jeju, couvrant les domaines maritime, aérien et cyber.