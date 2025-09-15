Billboard : Park Jin-young contribue à la promotion de la culture coréenne

Photo : YONHAP News

Le magazine américain Billboard a publié un article sur Park Jin-young, récemment nommé co-président du comité présidentiel sur les échanges culturels populaires de la Corée du Sud.L'article intitulé « JY Park, pionnier de la K-pop, se lance en politique » est revenu sa longue carrière. L'artiste sud-coréen a fait ses débuts en 1994 en tant que chanteur solo, avant de créer sa propre entreprise pour produire de nombreux artistes, dont le chanteur Rain et les groupes Wonder Girls, 2PM, Day6, Twice, ou encore Stray Kids. En 2009, le président de JYP Enternainment s'est installé aux Etats-Unis, afin d'y organiser des concerts de Wonder Girls, dont le titre « Nobody », s'était classé dans le Billboard Hot 100.Toujours selon le magazine, Park Jin-young n'est pas le premier artiste à intégrer la politique, mais est le premier parmi ceux toujours en activité à être nommé à un poste de niveau ministériel.Par ailleurs, les perspectives de sa société semblent solides grâce aux succès de ses artistes tels que la tournée mondiale réussie de Twice et les résultats spectaculaires du nouvel album de Stray Kids. En effet, ce dernier s'est hissé en tête du classement Billboard 200, ce qui porte à sept le nombre de ses albums ayant atteint le sommet du classement.