Un projet de loi américain pour instaurer un dialogue parlementaire entre Séoul, Tokyo et Washington

Photo : Getty Images Bank

Un nouveau texte a été présenté à la Chambre des représentants américaine visant à renforcer la coopération trilatérale entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon.Le projet de loi, déposé le 11 septembre par Brian Mast, président républicain de la commission des Affaires étrangères, propose la création d’un canal officiel de dialogue entre les parlements des trois pays. Il stipule que le département d’Etat devrait ouvrir des négociations avec Séoul et Tokyo dans un délai de 180 jours, avec pour objectif de lancer ce mécanisme. Washington constituerait alors un groupe de huit élus américains pour y participer.Le texte comporte également un volet humanitaire concernant les familles séparées par la Guerre de Corée. Il prévoit la mise en place d’une base de données nationale recensant les Américains d’origine coréenne ayant des proches en Corée du Nord, afin de préparer d’éventuelles retrouvailles dans le cadre de futures négociations.Une initiative similaire avait été introduite l’an dernier sans parvenir au terme du processus législatif. Cette fois, son intégration dans un projet plus large de réforme du département d’Etat, portée par un élu républicain influent, pourrait accroître ses chances d’aboutir.