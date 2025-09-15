Cho Hyun s’entretient avec le commandant du PACOM

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré, dimanche, le commandant du Commandement des forces des Etats-Unis pour l’Indo-Pacifique (PACOM), en visite en Corée du Sud.Selon le ministère, Cho Hyun et Samuel Paparo ont échangé leurs vues sur l’alliance entre Séoul et Washington, ainsi que sur la situation dans la péninsule coréenne et dans la région. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a salué la contribution du PACOM au maintien de la paix et de la stabilité coréennes et régionales, et a remercié son interlocuteur pour son leadership. Il lui a en outre présenté les résultats du sommet tenu le mois dernier entre Lee Jae Myung et Donald Trump, avant de l'appeler à jouer un rôle dans le développement d’une alliance bilatérale globale et stratégique tournée vers l’avenir.En réponse, l’amiral Paparo a exprimé son souhait de continuer à approfondir la coopération avec Séoul qui est, selon lui, un partenaire clé de la région et un allié exemplaire. Il a ensuite réaffirmé l’engagement de Washington en faveur d’une posture de défense combinée en vertu du traité de défense mutuelle.Les deux parties ont également partagé l’avis selon lequel la Corée du Sud est un partenaire idéal pour contribuer à la relance du secteur manufacturier américain, avant de confirmer leur volonté de travailler de concert afin de traduire dans des résultats concrets l’engagement de leurs dirigeants à coopérer dans le domaine de la construction navale.Enfin, Cho et Paparo ont reconnu le rôle des Forces américaines en Corée du Sud (USFK), qui contribuent à la paix et à la stabilité dans la péninsule et dans la région, et se sont engagés à maintenir une posture de préparation solide fondée sur une dissuasion élargie forte.