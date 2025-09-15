Hangang River Bus : coup d'envoi du service de transport fluvial

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé, aujourd'hui, la mise en service du « Hangang River Bus » à partir du 18 septembre, après trois mois d'essai. Une cérémonie d'inauguration est prévue la veille à l'embarcadère de Yeouido.Ce service de transport fluvial public sera assuré entre 11h et 21h37 en semaine et le week-end, avec huit embarcations opérant quatorze fois par jour à des intervalles de 1h à 1h30. A partir du 10 octobre, il sera élargi à trente trajets quotidiens, entre 7h et 22h. A la fin du mois, douze bateaux opéreront quarante-huit fois par jour.Le tarif d'un trajet est de 3 000 wons, soit 1,84 euro. Mais en ajoutant 5 000 wons, soit environ 3 euros, à la Climate Card, il sera possible d'utiliser le bus fluvial sans limite. Le paiement en espèces n'est pas accepté.Selon la municipalité, pour faciliter l'utilisation de ce moyen de transport, de nouvelles stations de bus ont été ouvertes près des quais desservis. De nouvelles lignes ont également été créées : une pour le quai de Magok et deux pour chacun des embarcadères de Mangwon, de Jamsil et d'Apgujeong. Des stations de location de vélos en libre-service seront également installées alors que des navettes gratuites seront mises en service pour relier les quais et les métros proches.