Lee Jae Myung préside une réunion stratégique sur les règlementations

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung préside, cet après-midi, la première réunion consacrée aux stratégies visant à rationaliser les réglementations essentielles. C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan ce matin.Selon Kang Yu-jung, cette réunion est une nouvelle plateforme de dialogue entre le privé et le public. Elle a pour mission de résoudre les problèmes de longue date liés à des réglementations tentaculaires dans certains secteurs industriels ou domaines de la vie quotidienne.La porte-parole présidentielle a souligné que cet organe devrait permettre de recueillir les retours du terrain et de trouver des solutions raisonnables grâce aux efforts conjoints des milieux académiques et professionnels ainsi que des ministères concernés.La réunion inaugurale d’aujourd’hui sera dédiée aux réglementations qui freinent l’emploi des jeunes ainsi que le développement de nouvelles industries, telles que les données, la navigation autonome et la robotique.Une soixantaine de participants sont attendus, parmi lesquels des représentants de start-up, des professionnels, des universitaires et des ministres. Le secrétaire général de la présidence, Kang Hoon-sik, et le directeur des politiques du Bureau présidentiel, Kim Yong-beom, seront également présents.