ARD : deux pianistes sud-coréens récompensés

Photo : 금호문화재단

Deux pianistes sud-coréens ont remporté respectivement les deuxième et troisième prix au Concours international de musique de l'ARD qui s'est déroulé à Munich en Allemagne.Selon la Fondation culturelle de Kumho, Hee-seok Elais Ackerley a décroché le deuxième prix pour son interprétation du Concerto pour piano n° 2 de Prokofiev avec l'orchestre symphonique de la Radio bavaroise. De son côté, Yang Ji-won a interprété le Concerto pour piano n° 2 de Saint-Saëns.Ackerley, pianiste sud-coréano-anglais, a également été récompensé par le prix de la meilleure interprétation et le prix spécial de l'Orchestre de chambre de Munich, avec une bourse de 12 000 euros.Créé en 1952, le concours de l'ARD est l'un des prestigieux événements internationaux de la musique classique, dédié chaque année à quatre disciplines différentes, choisies parmi 21 dont le chant, le piano et le violoncelle.Plusieurs artistes sud-coréens se sont vus primés dans cette compétition, comme Chung Myung-hoon et Kim Jun-hyeong, tous deux arrivés second en 1973 et 2022, respectivement.