Séoul souhaite participer au réarmement de l'UE

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud cherche à participer au programme de réarmement de l'Union européenne, d'une valeur de 150 milliards d'euros. Selon Bruxelles, Séoul a soumis une demande officielle à la Commission européenne pour participer au programme d'achat commun d'armes « SAFE », Action pour la sécurité en Europe en français. Un programme créé afin de financer le réarmement des pays membres de l'UE en octroyant des prêts à faible taux à ceux qui achètent conjointement des armes.En principe, la proportion de pièces fabriquées dans des pays tiers dans les armes ne peut dépasser les 35 %. Mais les pays, dont la Corée du Sud, ayant conclu des partenariats de défense et de sécurité avec l'UE ou les candidats à son adhésion, se voient exemptés de cette contrainte en cas d'accord bilatéral avec la Commission européenne. Cette dernière examinera la demande sud-coréenne pour décider ou non de commencer les négociations en vue de le conclure.Toutefois, de nombreuses conditions sont requises comme posséder des sites de production en Europe et contribuer au financement à un certain niveau. Il est également nécessaire de créer un consortium d'achat commun avec au moins deux pays membres de l'UE, de l'Espace économique européen (EEA), de l'Association européenne de libre-échange (EFTA) ou l'Ukraine. La Corée du Sud pourrait en former un avec la Pologne et la Roumanie, deux partenaires commerciaux dans l'industrie de défense.