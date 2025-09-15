Séoul demande un accord de swap de devises avec Washington

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a demandé aux Etats-Unis de rétablir l’accord de swap de devises, interrompu en 2021, afin de limiter les turbulences financières liées aux négociations commerciales bilatérales.Les discussions actuelles portent sur un fonds d’investissement de 350 milliards de dollars, soit plus de 80 % des réserves de change du pays. Washington réclame une part plus importante d’investissements directs, ce qui accentuerait la pression sur les devises et risquerait de provoquer une chute du won et un retrait des capitaux étrangers.Un swap de devises permet aux deux parties d’échanger leurs monnaies à un taux prédéfini, offrant ainsi un filet de sécurité en cas de tensions sur le marché des changes. Séoul espère que cet instrument servira de stabilisateur alors que ses marges de manœuvre sont limitées : elle ne peut lever qu'environ 30 milliards de dollars par an sur le marché international.Le ministère sud-coréen des Finances a indiqué qu’il examinait plusieurs options afin de limiter l’impact des discussions commerciales sur le marché des changes, tout en refusant de préciser le contenu exact des négociations.Un tel accord renforcerait également la position de Séoul dans les pourparlers. Toutefois, la perspective reste incertaine : Washington n’a jamais conclu de swap de devises permanent avec un pays dont la monnaie n’est pas considérée comme devise clé.