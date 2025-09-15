Accord commercial : le ministre délégué au Commerce extérieur en route pour les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur s'est envolé lundi pour les Etats-Unis afin de poursuivre les discussions visant à finaliser l'accord commercial bilatéral conclu en juillet dernier.S'exprimant devant les journalistes à l'aéroport, Yeo Han-koo a affirmé que tous les efforts devaient être faits pour que les négociations aboutissent à un résultat équitable et équilibré, servant les intérêts de la Corée du Sud. A Washington, il doit rencontrer des responsables américains, dont le représentant au Commerce (USTR), Jamieson Greer.Ce déplacement intervient au lendemain du retour de New York du ministre du Commerce et de l'Industrie, Kim Jung-kwan, où il avait mené des pourparlers avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.Pour rappel, la Corée du Sud et les Etats-Unis avaient conclu, le 30 juillet, un accord prévoyant d’abaisser les tarifs douaniers réciproques à 15 %, en contrepartie de la promesse de Séoul d’investir 350 milliards de dollars sur le sol américain. Toutefois, les négociations sur les détails ne sont pas terminées, malgré la réunion de travail organisée le 8 septembre et la rencontre ministérielle tenue vendredi dernier. Les divergences porteraient sur la manière d’affecter les investissements et de partager les bénéfices qui en découleraient.Dans ce contexte, Lutnick a accentué la pression sur Séoul en déclarant, dans une interview à CNBC, que le gouvernement sud-coréen devait accepter l’accord tel qu’il avait été conclu ou payer des surtaxes douanières.