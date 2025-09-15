Détention de travailleurs sud-coréens : Washington exprime ses regrets

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont officiellement présenté leurs excuses à la Corée du Sud après l’épisode controversé de la mise en détention de travailleurs sud-coréens sur le sol américain.Lors d’une rencontre à Séoul avec le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, le 14 septembre, le secrétaire d’Etat adjoint américain a fait part de ses « profonds regrets » et assuré qu’aucune sanction ni restriction d’entrée ne viserait les personnes concernées. Christopher Landau a ajouté que Washington entendait utiliser cet incident comme un levier pour améliorer les procédures et consolider l’alliance bilatérale.De son côté, Park Yoon-joo a dénoncé les conditions de détention « inacceptables » et rappelé le choc ressenti par l’opinion publique sud-coréenne. Il a exhorté Washington à mettre en place des mesures concrètes pour éviter toute récurrence et instaurer davantage de garanties légales.Les deux parties se sont accordées pour intensifier les discussions sur de nouveaux dispositifs, parmi lesquels la création d’un groupe de travail bilatéral et l’ouverture d’un guichet dédié aux questions de visas. Séoul a également plaidé pour l’introduction d’une catégorie de visas adaptée à ses ressortissants, en reconnaissance de leur contribution à l’économie américaine.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a insisté auprès de Landau sur la nécessité de transformer cette crise en opportunité, estimant que sa résolution pourrait renforcer la coopération et illustrer la solidarité de l’alliance bilatérale.