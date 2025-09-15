Le gouvernement maintient le seuil d’imposition des plus-values boursières

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de maintenir les critères applicables pour la définition des « grands actionnaires », soumis à l’imposition des plus-values boursières. Ce statut restera ainsi réservé à ceux détenant au moins 5 milliards de wons d’actions d’un même titre, contrairement au seuil d’1 milliard que l’exécutif avait initialement prévu.Le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé cette décision aujourd'hui, à l’issue d’une réunion consacrée à ce sujet entre le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir.Koo Yun-cheol a expliqué ce retour en arrière par la volonté de répondre à l’aspiration du peuple pour une dynamisation du marché boursier et à l’appel de la formation majoritaire en faveur du maintien des critères actuels. Il a précisé que cette décision avait été prise après de nombreuses réflexions, visant à trouver un juste milieu entre une normalisation de la fiscalité et une relance des marchés des capitaux.Le 31 juillet dernier, le gouvernement avait dévoilé un plan de réforme fiscale prévoyant d’abaisser le seuil de 5 milliards à 1 milliard de wons. Cette annonce avait immédiatement suscité la grogne de nombreux investisseurs, notamment individuels. Le Minjoo avait, lui aussi, exprimé ses inquiétudes quant à une dégradation du moral des investisseurs. Ce qui a conduit l’exécutif à revenir sur sa décision.