Cho Hyun reçoit le secrétaire général adjoint de l’Onu chargé du DOMP

Le ministre des Affaires étrangères a rencontré, lundi, le secrétaire général adjoint des Nations unies, chargé du département des opérations de maintien de la paix (DOMP). C’est ce qu’a annoncé le ministère dans un communiqué.Lors de leur entretien, Cho Hyun a souligné l'engagement de la Corée du Sud à améliorer l'efficacité des opérations de maintien de la paix, en tant que contributeur majeur en troupes et en financements. Il a également appelé à renforcer la coopération entre Séoul et l’Onu dans les domaines de la paix et de la sécurité.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a en outre exhorté le secrétariat à soutenir la participation continue des sud-Coréens aux organisations internationales, conformément à la position et aux contributions de leur pays. Jean-Pierre Lacroix a, de son côté, exprimé sa gratitude à Séoul pour ses contributions, notamment à travers l’envoi des unités Dongmyeong et Hanbit, ainsi que ses soutiens financiers.Le DOMP est l'un des principaux départements du secrétariat des Nations unies, chargé de superviser les activités de maintien de la paix, notamment le désarmement, la prévention de la reprise des conflits et le maintien de l'ordre public dans les zones où les hostilités ont cessé ou la paix est en cours de restauration.