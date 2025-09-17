Parlement : affrontement entre les deux camps autour de la réforme judiciaire

Photo : KBS News

A l'Assemblée nationale, la première session des questions au gouvernement sous l'administration Lee a démarré lundi. Lors de la séance, consacrée aux affaires politiques, de virulents échanges ont eu lieu entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition sur la réforme du pouvoir judiciaire.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a souligné qu'elle était indispensable pour surmonter la crise provoquée par l'ancien président destitué Yoon Suk Yeol. Un député de la formation de centre-gauche a martelé, face au Premier ministre Kim Min-seok, que le gouvernement devait éradiquer les « zombies de l'insurrection », infiltrés dans tous les pouvoirs, y compris le Parquet, la Police, l'armée ou encore le corps judiciaire. Il a également appelé à une sanction sévère contre tous ceux qui étaient impliqués dans la loi martiale de l'ex-chef de l'Etat.Un autre élu du parti présidentiel a accusé la Cour suprême d'avoir tenté de « tuer Lee Jae Myung » et dénoncé des « procès politiquement biaisés ». Ses remarques faisaient référence au fait que celle-ci avait cassé, en mai, la décision d'acquittement rendue en faveur de celui qui allait devenir président de la République, accusé de violation d'une loi électorale, et renvoyé l'affaire devant la juridiction d'appel.Dans le camp d'en face, une députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a reproché au Minjoo de mener plusieurs « réformes à l'envers » simultanément, en cherchant à mettre au pas les médias, à démanteler le Parquet, à ébranler le pouvoir judiciaire et à « nier la Constitution » en exigeant la démission du président de la Cour suprême à la suite d'un jugement défavorable. Un autre élu conservateur a accusé le parti de Lee Jae Myung de chercher à miner le principe de séparation des pouvoirs.Ce mardi, la séance sera dédiée à la politique étrangère, aux affaires intercoréennes et à la sécurité nationale. Les ministres concernés devraient être interrogés notamment sur l'affaire de la détention des travailleurs sud-coréens aux Etats-Unis et sur les négociations commerciales avec Washington.