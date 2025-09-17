Ouverture du procès de l’ex-Premier ministre Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Le procès de l'ancien Premier ministre débute aujourd'hui à 14h au tribunal du district central de Séoul. Han Duck-soo est accusé de complicité dans l'insurrection menée par l'ex-président Yoon Suk Yeol. La première audience préparatoire doit permettre de clarifier les enjeux du procès et d’établir un plan d'examen des preuves. Contrairement aux audiences principales, l’accusé n’est pas tenu d’y assister.Pour rappel, Han avait été inculpé le 29 août par l'équipe d'enquête spéciale du procureur Cho Eun-suk. Les chefs d'accusation retenus sont : complicité d’insurrection, falsification de documents officiels, destruction de documents publics, violation de la loi sur la gestion des archives présidentielles et parjure.Les enquêteurs estiment que l'ancien chef du gouvernement a participé à l'imposition illégale de la loi martiale, le 3 décembre, au lieu de chercher à l'empêcher en sa qualité de Premier ministre. En particulier, il aurait proposé à l'ancien chef de l'Etat de convoquer un conseil des ministres juste avant la proclamation de l'état d'exception, afin de lui conférer une légitimité procédurale. Il est également accusé d’avoir ordonné la rédaction d’une version révisée du décret initial de la loi martiale pour en corriger les failles juridiques, avant de finalement l’abandonner. En outre, Han aurait livré de faux témoignages lors du procès en destitution de Yoon devant la Cour constitutionnelle, en déclarant n'avoir pas eu connaissance du décret martial.L'équipe du procureur Cho avait requis un mandat de détention à son encontre le 24 août. Mais cette demande avait été rejetée par le tribunal.