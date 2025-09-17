Hyundai Motor : patronat et syndicat trouvent un accord sur les salaires

Photo : YONHAP News

Le patronat et les salariés de Hyundai Motor ont achevé leurs négociations sur les salaires et la convention collective de travail. Le syndicat du premier constructeur automobile sud-coréen a annoncé, ce mardi, que lors d'un scrutin organisé auprès de ses 42 479 adhérents, le projet d'accord avait été approuvé par 52,9 % des 36 208 votants.Cet accord intervient 83 jours après le début des discussions. Il prévoit notamment une augmentation de 100 000 wons, soit environ 60 euros, du salaire de base mensuel et une prime de performance représentant 450 % de ce dernier, ainsi que 15,8 millions de wons, l'équivalent de 9 700 euros.Les négociations de cette année ont été particulièrement ardues, conduisant à des grèves partielles du 3 au 5 septembre. Une première pour l'entreprise depuis sept ans. Lors des discussions, la pression exercée par les droits de douane américains, la fluctuation des changes, ou encore l'affaiblissement temporaire de la demande en véhicules électriques ont été examinés pour évaluer leur impact sur les activités de la compagnie et déterminer le nouveau niveau de salaire.Concernant le report de l'âge de départ à la retraite des salariés, l'un des points les plus controversés, les deux parties sont convenues de poursuivre leurs échanges en maintenant le système actuel pour l'instant.