Le Bureau présidentiel clarifie sa position à l’égard du sort du chef de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel est revenu sur la polémique autour du sort du patron de la Cour suprême. Le premier conseiller de Lee Jae Myung aux affaires politiques a déclaré aujourd’hui à la presse que la présidence n’en avait pas discuté, et qu’elle n’envisageait pas non plus de le faire.Woo Sang-ho aurait tenu ces propos afin de clarifier la position du Bureau de Yongsan à l’égard du départ de Cho Hee-dae, réclamé publiquement par plusieurs hauts responsables du Minjoo, la formation au pouvoir.Sollicitée hier à ce sujet par les journalistes, la porte-parole du chef de l’Etat a répondu partager en principe leur opinion quant à la nécessité d'une réflexion sur le motif de la revendication. Une réponse qui a aussitôt suscité une controverse et qui a été considérée comme un consensus tacite sur la démission du chef de la plus haute instance judiciaire du pays. Kang Yu-jung a été obligée de reculer pour affirmer cette fois que la présidence n’avait pas de position particulière. Aujourd’hui, Woo a lui aussi joué la carte de l’apaisement.Pour rappel, en mai dernier, en pleine campagne présidentielle, la Cour a annulé la relaxe de Lee Jae Myung dans une affaire de violation de la loi électorale et ordonné un nouveau procès. Une décision qui aurait pu compromettre sa candidature à la présidentielle du mois suivant.