Automobiles : exportations record pour un mois d'août malgré une chute vers les Etats-Unis

Les exportations de voitures sud-coréennes à l’étranger ont bondi de 8,6 % sur un an, pour totaliser 5,5 milliards de dollars. Un record pour un mois d’août. C'est ce que révèlent les chiffres communiqués aujourd'hui par le ministère du Commerce et de l’Industrie. Une embellie qui s’explique notamment par la hausse des ventes de véhicules électriques en Europe.Même constat pour les automobiles écologiques. Quelque 69 000 unités ont été vendues, soit un bond de 26 % par rapport à août 2024, et une hausse pour le huitième mois consécutif.Toutefois, en conséquence de la surtaxe américaine de 25 % sur les véhicules fabriquées en Corée du Sud appliquée depuis avril, les expéditions vers les Etats-Unis ont de nouveau reculé. Le mois dernier, elles ont chuté de 15,2 % sur un an, à un peu plus de 2 milliards de dollars, et de 10 % en glissement mensuel. Une baisse pour le sixième mois d’affilée.Sur le marché intérieur, les ventes de voitures ont augmenté de 8,3 % en un an, dopées plus particulièrement par les véhicules électriques.