Lee Jae Myung prône un développement territorial équilibré

Le développement équilibré du territoire n'est plus un choix, mais un destin qui s'impose pour une croissance durable de la Corée du Sud, l'un des impératifs les plus importants pour le pays. Tels sont les propos tenus par Lee Jae Myung ce matin, lors du premier conseil des ministres de son administration au complexe gouvernemental de Sejong, dans le centre du territoire.Le président de la République a affirmé que la concentration des ressources en un seul lieu avait débouché sur une croissance déséquilibrée et une polarisation autour de la capitale, Séoul. Selon lui, cette stratégie de développement était efficace dans une certaine mesure, mais avait ses limites, et les autres régions risqueraient de disparaître.Le chef de l'Etat a ensuite proposé un nouveau mode de développement territorial, organisé autour de cinq pôles et de trois provinces autonomes spéciales, à savoir le Gangwon, le Jeolla du Nord et Jeju. Il a également insisté sur la nécessité d'achever la transformation de la ville de Sejong en capitale administrative, en affirmant que cette étape devrait jeter les bases d'un développement équilibré du pays. Il a réitéré sa promesse d'y construire les locaux de la présidence ainsi que le bâtiment du Parlement.Par ailleurs, Lee a évoqué la question de l'emploi des jeunes qui continue de se dégrader, avant d'exhorter les ministres concernés à déployer des efforts visant à améliorer cette situation.