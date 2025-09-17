Chuseok 2025 : la table des offrandes coûtera moins cher que l’an passé

Photo : KBS News

Les frais pour dresser la table des offrandes aux ancêtres pour Chuseok devraient être inférieurs à ceux de l’an dernier, grâce à la baisse des prix des fruits et légumes.Selon les données publiées aujourd’hui par le Korea Price Research Center (KPRC), le coût moyen pour préparer une table rituelle dans les marchés traditionnels s’élève à 284 010 wons, en baisse de 3 090 wons par rapport à 2024. En comparaison, la dépense dans les grandes surfaces atteint 373 540 wons.Par produit, le prix des poires enregistre une chute de près de 17 % par rapport à l’année dernière. Les épinards bénéficient également d’une météo favorable qui a assuré un approvisionnement stable, et les navets affichent des niveaux plus bas qu’en 2024. A l’inverse, la hausse a touché les œufs, le porc et les pommes.Pour rappel, le coût du rituel de la fête de la pleine lune et des moissons a augmenté de 31,5 % au cours des dix dernières années. Entre 2020 et 2022, il a progressé de plus de 7 % chaque année.