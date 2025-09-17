« Maybe Happy Ending » : Park Hue distingué aux Asia Game Changer Awards

Photo : YONHAP News

Le parolier sud-coréen Park Hue, créateur de la comédie musicale « Maybe Happy Ending », a été désigné lauréat conjoint des Asia Game Changer Awards, remis par l’Asia Society, aux côtés du compositeur Will Aronson.Le spectacle, présenté depuis novembre dernier à Broadway avec une équipe artistique et un casting internationaux, a franchi une étape historique en juin en remportant six trophées aux Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale. Une première pour une production coréenne.Institués en 2014, les Asia Game Changer Awards distinguent des personnalités visionnaires dont les actions audacieuses ont contribué à renforcer les liens entre l’Asie et le reste du monde. Au cours de la dernière décennie, les personnalités distinguées comptent notamment le groupe sud-coréen BTS, la militante pakistanaise Malala Yousafzai, le fondateur d’Alibaba Jack Ma et l’ancien maire de New York Michael Bloomberg.La cérémonie de cette année se déroulera le 15 octobre au Cipriani, 25 Broadway à New York.