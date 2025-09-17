Apec : Séoul accueille la réunion de haut niveau sur la santé et l’économie

Photo : YONHAP News

En amont du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) prévu fin octobre à Gyeongju, Séoul accueille pour la première fois, depuis hier, la 15e édition de la réunion de haut niveau sur la santé et l’économie (HLMHE). Cette instance constitue le principal cadre de l’Apec, où les ministres de la Santé abordent des enjeux communs tels que les évolutions démographiques et les crises sanitaires.Le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être a précisé qu’une cérémonie d’accueil s’était tenue hier soir à l’hôtel Shilla et que la séance plénière se déroule depuis ce matin avec la participation des 21 économies membres.Présidée par la ministre Jeong Eun-kyeong, elle a pour thème « Innovation, connexion, prospérité : vers une société capable de relever les défis d’un vieillissement en bonne santé et intelligent ». Les débats s'orientent autour de trois priorités : la santé numérique, le vieillissement en bonne santé et la santé mentale des jeunes.