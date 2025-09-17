« Freedom Edge » : absence de porte-avions américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon mènent, depuis hier et jusqu'au 19 septembre, leur exercice militaire conjoint « Freedom Edge » dans les eaux internationales situées à l'est et au sud de l'île de Jeju. Cependant, contrairement aux deux premières éditions organisées en 2024, aucun porte-avions américain n'est déployé.Alors même que la politique de défense américaine accorde la priorité à la dissuasion face à la Chine, l’absence d’un porte-avions est considérée comme inhabituelle. Une source militaire sud-coréenne a indiqué que le déploiement simultané de deux groupes aéronavals américains au Moyen-Orient pouvait expliquer cette absence. D’autres observateurs avancent que la forte opposition de la Corée du Nord aux manœuvres trilatérales pourrait également avoir pesé dans la décision.Par ailleurs, selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les forces navales et aériennes des trois pays conduisent des opérations de défense antimissile en mer, de lutte anti-sous-marine, de défense aérienne, de cyberdéfense et de lutte anti piraterie.Lancé pour renforcer la coopération sécuritaire trilatérale, « Freedom Edge » s’est tenu une première fois en juin 2024, puis une seconde fois en novembre de la même année. Suspendu durant dix mois à la suite de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, l’exercice a repris cette semaine, marquant sa première édition sous la présidence de Lee Jae Myung.