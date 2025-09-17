« Freedom Edge » : absence de porte-avions américain

La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon mènent, depuis hier et jusqu'au 19 septembre, leur exercice militaire conjoint « Freedom Edge » dans les eaux internationales situées à l'est et au sud de l'île de Jeju. Cependant, contrairement aux deux premières éditions organisées en 2024, aucun porte-avions américain n'est déployé.
Alors même que la politique de défense américaine accorde la priorité à la dissuasion face à la Chine, l’absence d’un porte-avions est considérée comme inhabituelle. Une source militaire sud-coréenne a indiqué que le déploiement simultané de deux groupes aéronavals américains au Moyen-Orient pouvait expliquer cette absence. D’autres observateurs avancent que la forte opposition de la Corée du Nord aux manœuvres trilatérales pourrait également avoir pesé dans la décision.
Par ailleurs, selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les forces navales et aériennes des trois pays conduisent des opérations de défense antimissile en mer, de lutte anti-sous-marine, de défense aérienne, de cyberdéfense et de lutte anti piraterie.
Lancé pour renforcer la coopération sécuritaire trilatérale, « Freedom Edge » s’est tenu une première fois en juin 2024, puis une seconde fois en novembre de la même année. Suspendu durant dix mois à la suite de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, l’exercice a repris cette semaine, marquant sa première édition sous la présidence de Lee Jae Myung.