Onu : la semaine de haut-niveau débutera le 22 septembre

Photo : YONHAP News

La semaine de haut-niveau de l'Assemblée générale des Nations unies débutera le 22 septembre à New York. Elle constitue l'occasion pour les dirigeants du monde entier de présenter la politique étrangère de leurs pays et d’exprimer leur position sur les défis mondiaux urgents.Cette année, qui marque le 80e anniversaire de l'Onu, les conflits en cours, notamment à Gaza, en Ukraine et au Soudan, ainsi que la question de la reconnaissance de la Palestine devraient dominer les discussions.Le débat général est prévu du 23 au 29 septembre, avec les interventions des chefs d'Etat et de gouvernement de 193 pays. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, ouvrira la première séance, suivi par son homologue américain Donald Trump. Le dirigeant sud-coréen figure également parmi les intervenants de la première journée.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, Lee Jae Myung partagera avec la communauté internationale l'expérience de la Corée du Sud dans la gestion des crises compromettant sa démocratie. Il présentera également les visions et les politiques de son gouvernement concernant la péninsule coréenne et les enjeux internationaux.En outre, le président de la République animera un débat public au Conseil de sécurité, dans le cadre de la présidence tournante de cet organe assurée par Séoul. Cet événement, prévu le 24 septembre, sera consacré à l’intelligence artificielle, à la paix et à la sécurité internationales.Enfin, selon une liste provisoire des intervenants, un représentant de rang de vice-ministre de la Corée du Nord pourrait prononcer un discours lors de la dernière séance. Au cours des six dernières années, seulement les ambassadeurs nord-coréens auprès de l'Onu ont assuré les allocutions.